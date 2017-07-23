Монтелла рассчитывает на Кутроне в следующем сезоне

Нападающий "Милана" Патрик Кутроне останется в основном составе команды в следующем сезоне, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, наставник "россонери" Винченцо Монтелла остался впечатлен игрой молодого форварда во время предсезонной подготовки.

Напомним, что 19-летний Кутроне сделал дубль в товарищеском матче против "Баварии" (4:0), а также забил еще один гол в двух предыдущих встречах.

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