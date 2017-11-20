Монтелла рассказал об отношении к критике в свой адрес

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Монтелла рассказал об отношении к критике в свой адрес

Наставник "Милана" Винченцо Монтелла высказался о критике в свой адрес.

"Я всегда принимаю критику в свой адрес. Нужно уметь это делать и знать, откуда эта критика идет. У меня все в порядке, важно просто не терять баланс и смотреть на критику под нужным углом. Мою работу оценивают, оценивают работу и тех, кто занимает более высокие должности в клубе.

Я узнал из СМИ, что Мирабелли был расстроен исходом встречи с "Наполи", но кто не был расстроен? Просто порой я прячу разочарование под улыбкой" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

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