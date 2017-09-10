Монтелла: "Сегодня "Милан" узнал, что далек от совершенства"

Теги миланвинченцо монтелла

Монтелла: "Сегодня "Милан" узнал, что далек от совершенства"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал поражение своей команды от "Лацио" (1:4) в матче 3-го тура Серии А.

"Это поражение совершенно некрасивое. Сошлись вместе многие негативные моменты. "Лацио" был хорош и отлично использовал свои возможности. Сейчас римляне выглядят лучше в командной игре, так как летом из состав поменялся намного меньше, чем наш. Сегодня мы узнали, что далеки от совершенства. Но если бы у меня была возможность переиграть матч, то я бы выпустил тот же состав. Это были лучшие игроки в нашей ситуации", - приводит слова Монтеллы Football Italia.

После этого поражения "Милан" опустился на шестое место в чемпионате Италии.

Не пропустите: Хет-трик Иммобиле и ошибки Бонуччи: "Милан" разгромлен в Риме. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 3 9
2 Наполи 3 9
3 Интер Милан 3 9
4 Лацио 3 7
5 Торино 3 7
6 Сампдория 2 6
7 Милан 3 6
8 СПАЛ 3 4
9 Болонья 3 4
10 Рома 2 3
11 Фиорентина 3 3
12 Удинезе 3 3
13 Аталанта 3 3
14 Кьево 3 3
15 Кальяри 3 3
16 Дженоа 3 1
17 Сассуоло 3 1
18 Кротоне 3 1
19 Хеллас Верона 3 1
20 Беневенто 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов