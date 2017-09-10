Монтелла: "Сегодня "Милан" узнал, что далек от совершенства"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал поражение своей команды от "Лацио" (1:4) в матче 3-го тура Серии А.

"Это поражение совершенно некрасивое. Сошлись вместе многие негативные моменты. "Лацио" был хорош и отлично использовал свои возможности. Сейчас римляне выглядят лучше в командной игре, так как летом из состав поменялся намного меньше, чем наш. Сегодня мы узнали, что далеки от совершенства. Но если бы у меня была возможность переиграть матч, то я бы выпустил тот же состав. Это были лучшие игроки в нашей ситуации", - приводит слова Монтеллы Football Italia.

После этого поражения "Милан" опустился на шестое место в чемпионате Италии.

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