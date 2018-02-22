Монтелла: "Севилья" может быть довольна показанной игрой"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла дал комментарии после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Мы создали достаточно моментов, чтобы забить хотя бы один гол. Обидно, что не смогли открыть счёт, но мы можем быть довольны показанной игрой. С учётом такого результата в следующий раунд может пройти каждая из команд. "Севилье" нужно было забивать, чтобы иметь лучшие шансы на успех в противостоянии, но это не всегда возможно. В любом случае мы постараемся пройти "МЮ" - приводит слова Монтеллы Marca.

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