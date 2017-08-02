Монтелла: "Силва очень напоминает мне игрока, который творил историю с "Миланом"

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Монтелла: "Силва очень напоминает мне игрока, который творил историю с "Миланом"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла высказался о периоде адаптации португальского нападающего Андре Силвы.

"Силва способен сыграть и первого, и второго форварда. Он силён и техничен. Андре очень напоминает мне игрока, который творил историю с "Миланом". Не скажу, кого именно" - цитирует Монтеллу Football Italia.

Напомним, что "Милан" купил 21-летнего Силву за 38 миллионов евро.

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