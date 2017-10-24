Монтелла: "Состав "Милана" на многое способен"
Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла предпочитает не зацикливаться на слухах о своей возможной отставке.
"Я чувствую мотивацию. Наш состав на многое способен. Справляться с негативными и позитивными моментами - часть моей работы. Я не беспокоюсь по поводу негативных комментариев. Сейчас мы в неудачном периоде, если смотреть на результаты и таблицу, но я не вижу в Серии А так много команд, которые играют лучше нас. Нам нужно вернуться на свой путь, начиная с завтрашнего дня" - цитирует Монтеллу Football Italia.
Отметим, что по итогам 9 туров "Милан" занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 13 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|10
|26
|2
|Наполи
|9
|25
|3
|Ювентус
|9
|22
|4
|Лацио
|9
|22
|5
|Рома
|8
|18
|6
|Сампдория
|9
|17
|7
|Кьево
|9
|15
|8
|Болонья
|9
|14
|9
|Фиорентина
|9
|13
|10
|Торино
|9
|13
|11
|Милан
|9
|13
|12
|Аталанта
|9
|12
|13
|Сассуоло
|9
|8
|14
|Дженоа
|9
|6
|15
|Удинезе
|9
|6
|16
|Кальяри
|9
|6
|17
|Кротоне
|9
|6
|18
|Хеллас Верона
|9
|6
|19
|СПАЛ
|9
|5
|20
|Беневенто
|9
|0