Монтелла: "Состав "Милана" на многое способен"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла предпочитает не зацикливаться на слухах о своей возможной отставке.

"Я чувствую мотивацию. Наш состав на многое способен. Справляться с негативными и позитивными моментами - часть моей работы. Я не беспокоюсь по поводу негативных комментариев. Сейчас мы в неудачном периоде, если смотреть на результаты и таблицу, но я не вижу в Серии А так много команд, которые играют лучше нас. Нам нужно вернуться на свой путь, начиная с завтрашнего дня" - цитирует Монтеллу Football Italia.

Отметим, что по итогам 9 туров "Милан" занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 13 очков.

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