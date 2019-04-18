Монтелла сравнил Месси и Роналду

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Монтелла сравнил Месси и Роналду

Наставник "Фиорентины" Винченцо Монтелла высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

"У них замечательное противостояние. Роналду много работает над собой. У Месси невероятный талант, не каждому так повезло", - приводит слова Монтеллы GianlucaDiMarzio.com.

В этом сезоне Роналду провел 38 матчей, в которых отметился 26 голами и 12 результативными передачами.

На счету Месси 45 забитых мячей и 20 ассистов в 42 играх.

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Комментарии

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«Real + VАR = ноль . Это конец!»
«Real + VАR = ноль . Это конец!»

Поражает, когда описывают Месси талантом и все. Будто он вообще никогда не тренировался, на матчи приходит после трех часов сна и плотного шашлыка на обед, без разминки идет и забивает сотни мячей и делает сотни ассистов. Мало кто знает, но он даже детей без пота зачал. Талант такой у человека... Природа. Трудяги в пробирки дрочат, а Лео тупо талантом зачал )))

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