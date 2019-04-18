Монтелла сравнил Месси и Роналду
Наставник "Фиорентины" Винченцо Монтелла высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
"У них замечательное противостояние. Роналду много работает над собой. У Месси невероятный талант, не каждому так повезло", - приводит слова Монтеллы GianlucaDiMarzio.com.
В этом сезоне Роналду провел 38 матчей, в которых отметился 26 голами и 12 результативными передачами.
На счету Месси 45 забитых мячей и 20 ассистов в 42 играх.
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|32
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|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25