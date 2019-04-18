Монтелла сравнил Месси и Роналду

Наставник "Фиорентины" Винченцо Монтелла высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

"У них замечательное противостояние. Роналду много работает над собой. У Месси невероятный талант, не каждому так повезло", - приводит слова Монтеллы GianlucaDiMarzio.com.

В этом сезоне Роналду провел 38 матчей, в которых отметился 26 голами и 12 результативными передачами.

На счету Месси 45 забитых мячей и 20 ассистов в 42 играх.

Читайте также: Мостовой: "Иногда находятся люди, который говорят, что Месси хуже Роналду, какой бред". | http://soccernews.ru