Монтелла стал третьим итальянским тренером, который вывел команду в финал Кубка Испании

Теги винченцо монтелласевилья

Монтелла стал третьим итальянским тренером, который вывел команду в финал Кубка Испании"Севилья" стала первым участником финала Кубка Испании в текущем сезоне.

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании победила "Леганес" (2:0, первая игра – 1:1).

Таким образом, Винченцо Монтелла стал третьим итальянским тренером, которому удалось добраться финала Кубка Испании.

Ранее это удавалось Карло Анчелотти ("Реал") и Клаудио Раньери ("Валенсия"). http://soccernews.ru

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