Монтелла: "Старались показать лучшую игру, но "Бавария" очень сильна"

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Монтелла: "Старались показать лучшую игру, но "Бавария" очень сильна"Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла подвел итоги первого четвертьфинала Лиги Чемпионов против "Баварии" (1:2).

По словам итальянского наставника, его команде не повезло. 

"Моей команде не повезло. Старались показать лучшую игру, но "Бавария" очень сильна. У них не было моментов в первой половине, а мы играли хорошо. Несмотря на поражение, будем бороться до конца. 

Во втором тайме мы устали, но это нормально. После перерыва почти не угрожали чужим воротам. Но я горжусь игрой команды", - сказал он.

Напомним, "Ювентус" уступил "Реалу" со счетом 0:3. | soccernews.ru

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