Монтелла: "Старт сезона оцениваю положительно"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла оценил игру своей команды в матче со СПАЛ (2:0) в первенстве страны.

"Я выбрал схему 3–5–2, потому что она дает нам больше гарантий. Сегодняшняя игра мне понравилась, хотя, безусловно, нужно прибавлять. В конце матча я разозлился, потому что мы стали хуже контролировать мяч.

Старт сезона оцениваю положительно. Было нелегко, учитывая огромное количество новичков. Но команда станет еще сильнее", - сказал Монтелла.

По итогам пяти туров "Милан" занимает четвертое место. | soccernews.ru