Монтелла: "Старт сезона оцениваю положительно"

Теги винченцо монтелламилан

Монтелла: "Старт сезона оцениваю положительно"Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла оценил игру своей команды в матче со СПАЛ (2:0) в первенстве страны.

"Я выбрал схему 3–5–2, потому что она дает нам больше гарантий. Сегодняшняя игра мне понравилась, хотя, безусловно, нужно прибавлять. В конце матча я разозлился, потому что мы стали хуже контролировать мяч.

Старт сезона оцениваю положительно. Было нелегко, учитывая огромное количество новичков. Но команда станет еще сильнее", - сказал Монтелла.

По итогам пяти туров "Милан" занимает четвертое место. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 5 15
2 Ювентус 5 15
3 Интер Милан 5 13
4 Милан 5 12
5 Торино 5 11
6 Лацио 5 10
7 Рома 4 9
8 Сампдория 4 8
9 Аталанта 5 7
10 Фиорентина 5 6
11 Кальяри 5 6
12 Кьево 5 5
13 Болонья 5 5
14 Сассуоло 5 4
15 СПАЛ 5 4
16 Удинезе 5 3
17 Дженоа 5 2
18 Хеллас Верона 5 2
19 Кротоне 5 1
20 Беневенто 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов