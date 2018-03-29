Монтелла: "У меня слишком мало седых волос для того, чтобы возглавить сборную Италии, лучше позвать Манчини"

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Монтелла: "У меня слишком мало седых волос для того, чтобы возглавить сборную Италии, лучше позвать Манчини"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелле заявил, что он пока не готов возглавить сборную Италии.

"Сборную Италии должен тренировать опытный специалист. А у меня еще слишком мало седых волос для этого работы. Я советую обратить внимание на Роберто Манчини или Клаудио Раньери. Они оба седые и являются хорошими тактиками. Если говорить серьезно, то сейчас я думаю только о "Севилье", - приводит слова Монтеллы Football Italia.

Напомним, что наставник "Зенита" Роберто Манчини является фаворитом на пост главного тренера итальянского национальной команды.

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