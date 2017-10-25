Монтелла уверен в сегодняшней победе "Милана"

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Монтелла уверен в сегодняшней победе "Милана"

Наставник "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал предстоящую игру против "Кьево".

"Сейчас наши дела идут не слишком хорошо, если мы проиграем, будет еще хуже. В прошлом матче, против "Дженоа", мы действовали на хорошем уровне и были близки к победе, хотя заканчивали игру в меньшинстве.

Я не думаю о том, что могу потерять работу. Я уверен, что мы выиграем у "Кьево" - приводит слова Монтеллы Mediaset.

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