Монтелла в ближайшее время возглавит "Севилью"

В скором времени итальянский специалист Винченцо Монтелла возглавит "Севилью".

Как сообщает Football Italia, он заключит с андалусийцами соглашение до лета 2019 года. Его помощником будет бывший игрок "Севильи" Энцо Мареска.

Напомним, что около месяца назад Монтелла был уволен из "Милана".

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