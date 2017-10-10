Монтелла: "Верю, что "Милан" может попасть в Лигу Чемпионов"

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Монтелла: "Верю, что "Милан" может попасть в Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла уверен, что его команда сумеет попасть в Лигу Чемпионов, несмотря на не слишком удачное начало сезона.

"Я доволен тем, что клуб публично поддержал меня. Впрочем, я понимаю, что несу ответственность за результат и не отказываюсь от нее. Я верю, что "Милан" может попасть в Лигу Чемпионов. Мы должны думать только об этом", - приводит слова Монтеллы сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что минувшим летом "Милан" потратил на трансферы 230 миллионов евро, но после семи туров клуб занимает лишь седьмое место в Серии А.

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