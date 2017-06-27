Монтелла встал на защиту Доннаруммы

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Монтелла встал на защиту ДоннаруммыГлавный тренер "Милана" Винченцо Монтелла считает, что в клубе должны с уважением относится к решению, которое примет голкипер Джанлуиджи Доннарумма.

"У меня хорошие отношения с семьей Доннаруммы. Меня пригласили на кофе, и я с радостью согласился. Не думаю, что его будущее сейчас зависит от меня или клуба. Он раздумывает над этим вопросом вместе со своим окружением и имеет право на это. Джанлуиджи заслуживает того, чтобы "Милан" подождал его решения", - сказал он.

Напомним, что Доннарумма принял решение не продлевать контракт с "Миланом". 

Читайте: Монтелла: "Мората придаст "Милану" больше вариативности в нападении" | http://soccernews.ru

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