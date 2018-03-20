Монтелла высказался о будущем Доннаруммы
Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла высказался о будущем голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, с которым он работал в стане "россонери".
"Подтолкнет ли Доннарумму приход Рейны к уходу? Я так не думаю. Я думаю, что такой большой клуб, как "Милан", хочет быть солидным проектом с двумя вратарями очень высокого уровня", - цитирует 43-летнего специалиста Le 10 Sport.
Напомним, Монтелла высказался о своем уходе из "Милана". | soccernews.ru
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