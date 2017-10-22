Монтелла: "Я мотивирован, риски меня не пугают"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла поделился мнением о своей работе у руля "россонери".

"Я хочу, чтобы мои футболисты играли мужественно, без лишнего давления. Это правда, мы немного отстаём в плане очков, но у нас есть рекордная статистика с точки зрения ударов по воротам. Мы должны побеждать с решимостью и единством, поскольку это то, что нам нужно. Я мотивирован, риски меня не пугают, я отдаю все свои силы. Конечно, я допустил некоторые ошибки, но это логично в моей профессии. Кроме того, всегда есть трудности на фоне радикальных изменений" - цитирует 43-летнего специалиста Football Italia.

Напомним, что руководство "Милана" дало Монтелле два матча на исправление ситуации. Если команда не победит "Дженоа" и "Кьево" в ближайших двух играх, главный тренер будет отправлен в отставку. | http://soccernews.ru