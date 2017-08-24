Монтелла: "Я очень разочарован в Ньянге, поскольку между нами было отличное взаимопонимание"

Теги миланвинченцо монтелламбай ньянг

Монтелла: "Я очень разочарован в Ньянге, поскольку между нами было отличное взаимопонимание"

Наставник "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал ситуацию вокруг форварда Мбай Ньянга.

"Я очень разочарован в Ньянге, поскольку между нами было отличное взаимопонимание и игра за такой клуб, как "Милан", должна приносить радость, а не являться причиной стресса.

Я не ожидал от него такого. Надеюсь, он поправится как можно скорее. В то же время я рад, что у меня есть футболисты, которые не испытывают стресса и счастливы быть здесь" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

Напомним, что Ньянг предоставил клубу медицинскую справку, которая позволяет ему пропустить тренировки в течении 10 дней.

Читайте также: Ньянг: "Хочу сам выбирать место продолжения своей карьеры". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 1 3
2 Наполи 1 3
3 Рома 1 3
4 Беневенто 0 0
5 Болонья 0 0
6 Кьево 0 0
7 Кротоне 0 0
8 Фиорентина 0 0
9 Дженоа 0 0
10 Интер Милан 0 0
11 Лацио 0 0
12 Милан 0 0
13 СПАЛ 0 0
14 Сампдория 0 0
15 Сассуоло 0 0
16 Торино 0 0
17 Удинезе 0 0
18 Аталанта 1 0
19 Хеллас Верона 1 0
20 Кальяри 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов