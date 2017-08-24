Монтелла: "Я очень разочарован в Ньянге, поскольку между нами было отличное взаимопонимание"

Наставник "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал ситуацию вокруг форварда Мбай Ньянга.

"Я очень разочарован в Ньянге, поскольку между нами было отличное взаимопонимание и игра за такой клуб, как "Милан", должна приносить радость, а не являться причиной стресса.

Я не ожидал от него такого. Надеюсь, он поправится как можно скорее. В то же время я рад, что у меня есть футболисты, которые не испытывают стресса и счастливы быть здесь" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

Напомним, что Ньянг предоставил клубу медицинскую справку, которая позволяет ему пропустить тренировки в течении 10 дней.

Читайте также: Ньянг: "Хочу сам выбирать место продолжения своей карьеры". | http://soccernews.ru