Монтелла: "Я продолжаю верить в "Милан"



Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал ничейный результат с АЕКом (0:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

"Нам необходимо больше работать и я вижу, что игроки хотят этого. В предыдущем матче с АЕКом у нас было больше моментов забить, но в то же время и соперник провел много опасных атак. Сегодня мы создали впереди намного меньше, но АЕК вообще не имел возможностей. Во втором тайме мы играли лучше и вполне могли победить. Никто из моих игроков не отступил, поэтому я продолжаю верить в команду", - приводит слова Монтеллы Sky Sports Italia.

После этого матча "Милан" с 8 очками продолжает лидировать в группе D.

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