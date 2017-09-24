Монтелла: "Я разочарован поражением от "Сампдории"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал поражение своей команды от "Сампдории" в матче шестого тура итальянской Серии А.

"Мне не понравилась игра - она была некачественной. Я разочарован. Нужно выяснить, почему мы не добились положительного результата. У нас много талантливых игроков. Наш проект ещё рано списывать" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

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