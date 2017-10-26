Монтелла: "Я с нетерпением ожидаю субботнюю игру с "Ювентусом"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла расхвалил своих подопечных после матча с "Кьево" (4:1) в очередном туре Серии А.

"Победа над "Кьево" прибавила "Милану" веры и силы. Мы уже увидели существенные улучшения в качестве нашего футбола в последних играх, и я очень доволен сегодняшним выступлением.

Я с нетерпением ожидаю субботнюю игру с "Ювентусом", поэтому у нас нет времени, чтобы отпраздновать успех, даже если мы и хотели бы насладиться этим моментом. Мы ищем искру, я хочу её увидеть и надеюсь, что игроки "Юве" нас слегка недооценят", - сказал он.

Игра с "Ювентусом" пройдет 28 октября. | http://soccernews.ru