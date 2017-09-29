Монтелла зовет Анчелотти к себе в помощники

Наставник "Милана" Винченцо Монтелла пригласил Карло Анчелотти в свой тренерский штаб.

"Карло - человек, которого я очень уважаю. Он был первым тренером, за которым я следил, когда сам начинал работать. В "Челси" он относился ко мне как к брату и спрашивал, хочу ли я быть его помощником. Так что если он хочет, то может приехать сюда и быть мои ассистентом, это не проблема" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

Напомним, что сегодня Анчелотти был отправлен в отставку с поста тренера "Баварии".

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