"Монтеррей" объявил о переходе хавбека "Зенита"

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"Монтеррей" объявил о переходе хавбека "Зенита"

"Монтеррей" официально подтвердил подписание аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера.

Ранее сообщалось, что мексиканский клуб купил 26-летнего футболиста у "Зенита" за 5,5 миллионов евро, заключив с ним четырёхлетний контракт.

Краневиттер выступал за "Зенит" с августа 2017 года, сыграл 52 матча и сделал 3 ассиста.

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