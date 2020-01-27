"Монтеррей" объявил о переходе хавбека "Зенита"
"Монтеррей" официально подтвердил подписание аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера.
Ранее сообщалось, что мексиканский клуб купил 26-летнего футболиста у "Зенита" за 5,5 миллионов евро, заключив с ним четырёхлетний контракт.
Краневиттер выступал за "Зенит" с августа 2017 года, сыграл 52 матча и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: Малком заявил, что намерен войти в историю "Зенита". | http://soccernews.ru
главное
-
Дубль Неймара помог ПСЖ обыграть "Лилль" в гостевом матче Лиги 1
-
Гол Роналду не помог "Ювентусу" обыграть "Наполи"
-
Клопп рассказал, что в переигровке с "Шрусбери" будет участвовать молодежка "Ливерпуля"
-
Легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
-
"Ливерпуль" упустил победу над "Шрусбери" в Кубке Англии
Лента новостей
-
"Монтеррей" объявил о переходе хавбека "Зенита"
-
ФИФА - о погибшем Коби Брайанте: "Легенда баскетбола, которая была любима в футболе"
-
Роналду забил в восьмом подряд матче Серии А
-
"Реал" вернулся на первое место в Примере спустя 100 дней после потери лидерства
-
Месси отреагировал на гибель Коби Брайанта
-
Защитник "Манчестер Юнайтед" забил гол впервые за 2150 дней
-
Неймар достиг отметки в 100 голевых действий в составе ПСЖ
-
Роналду прокомментировал гибель Коби Брайанта
-
Главные новости дня: 26 января
-
"Реал" на выезде обыграл "Вальядолид" в матче Примеры
-
2
Дубль Неймара помог ПСЖ обыграть "Лилль" в гостевом матче Лиги 1
-
2
Гол Роналду не помог "Ювентусу" обыграть "Наполи"
-
Клопп рассказал, что в переигровке с "Шрусбери" будет участвовать молодежка "Ливерпуля"
-
1
"Динамо" показало первый гол Комличенко
-
Сборная России и ряд европейских клубов выразили соболезнования в связи со смертью Кобе Брайанта
-
Дзюба отреагировал на новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта
-
Малком заявил, что намерен войти в историю "Зенита"
-
Гильерме подвел итоги матча с "Чонбуком"
-
АЕК Карреры не смог обыграть "Олимпиакос"
-
1
Легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сантос Лагуна
|18
|37
|2
|Леон
|18
|33
|3
|Тигрес УАНЛ
|18
|32
|4
|Куэретаро
|18
|31
|5
|Некакса
|18
|31
|6
|Америка
|18
|31
|7
|Морелия
|18
|27
|8
|Монтеррей
|18
|27
|9
|Пачука
|18
|25
|10
|Гвадалахара
|18
|25
|11
|Тихуана
|18
|24
|12
|Крус Асул
|18
|23
|13
|Пумас УНАМ
|18
|23
|14
|Атлас
|18
|21
|15
|Atlético San Luis
|18
|20
|16
|FC Juárez
|18
|18
|17
|Толука
|18
|17
|18
|Пуэбла
|18
|17
|19
|Веракрус
|18
|8