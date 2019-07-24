"Монтеррей" объявил о покупке форварда "Тоттенхэма" Янссена

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Винсент Янссен стал игроком "Монтеррея", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 6,3 миллиона евро. 25-летний голландец заключил с мексиканским грандом контракт до 2024 года.

Янссен выступал за "Тоттенхэм" с 2016 года, сыграл 42 матча, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Сдавался в аренду "Фенербахче".

Стоит отметить, что три года назад "шпоры" заплатили за форварда 22 миллиона евро.

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