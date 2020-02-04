"Монтеррей" отказал "Краснодару" в аренде своего хавбека

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"Монтеррей" отказал "Краснодару" в аренде своего хавбека

"Краснодар" потерпел неудачу в переговорах по аренде полузащитника "Монтеррея" Родольфо Писарро.

По информации ESPN, мексиканский клуб не устроили предлагаемые "быками" условия, поэтому "полосатые" ответили отказом.

Ситуацией намерен воспользоваться "Интер" Майами, который также хочет заполучить 25-летнего футболиста.

Рыночная стоимость Писарро оценивается в 10 миллионов евро.

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