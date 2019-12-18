"Монтеррей" показал, как готовится к матчу с "Ливерпулем"

"Монтеррей" в твиттере опубликовал видео того, как команда готовится к полуфинальному матчу клубного чемпионата мира против "Ливерпуля".

Матч "Монтерре" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе "Халифа". Начало - в 20:30 (мск).

В финале турнира, который пройдет 21 декабря, победитель этой пары встретится с "Фламенго".

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