"Монтеррей" показал, как готовится к матчу с "Ливерпулем"

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"Монтеррей" показал, как готовится к матчу с "Ливерпулем"

"Монтеррей" в твиттере опубликовал видео того, как команда готовится к полуфинальному матчу клубного чемпионата мира против "Ливерпуля"

Матч "Монтерре" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе "Халифа". Начало - в 20:30 (мск). 

В финале турнира, который пройдет 21 декабря, победитель этой пары встретится с "Фламенго".

А еще:  "Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" со счетом 0:5 и вылетел из Кубка Лиги| http://soccernews.ru
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