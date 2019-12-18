"Монтеррей" показал, как готовится к матчу с "Ливерпулем"
"Монтеррей" в твиттере опубликовал видео того, как команда готовится к полуфинальному матчу клубного чемпионата мира против "Ливерпуля".
| ¡Con la ilusión en el Corazón y la #ActitudRayada al máximo!— Rayados (@Rayados) 18 декабря 2019 г.
Aquí te dejamos los mejores momentos del #EntrenamientoRayado de hoy #LosRayadosAnteElMundo #ClubWC
Presentado por: @Tiendas_OXXO | @CervezaTecate pic.twitter.com/zEVQmo5VTw
Матч "Монтерре" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе "Халифа". Начало - в 20:30 (мск).
В финале турнира, который пройдет 21 декабря, победитель этой пары встретится с "Фламенго".
А еще: "Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" со счетом 0:5 и вылетел из Кубка Лиги| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|17
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|3
|Манчестер Сити
|17
|35
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|Челси
|17
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|5
|Тоттенхэм
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|26
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|Манчестер Юнайтед
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|Шеффилд Юнайтед
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|25
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|Вулверхэмптон
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|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
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|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9