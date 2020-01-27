"Монтеррей" сообщил об условиях перехода Краневиттера из "Зенита"

Аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер перешел из "Зенита" в "Монтеррей" бесплатно, сообщается на официальном сайте мексиканского клуба.

Ранее сообщалось, что мексиканцы заплатят за игрока от 5,5 до 7 миллионов евро. Впрочем, по всей видимости, футболисту удалось договориться о досрочном расторжении контракта с "Зенитом".

26-летний Краневиттер выступал за "Зенит" с 2017 года. Всего он провел за петербургский клуб 52 матча во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Ранее хавбек играл за "Ривер Плейт", "Атлетико" и "Севилью". За сборную Испании сыграл девять матчей.

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