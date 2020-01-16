"Монтеррей" заплатит за трансфер Краневиттера 7 миллионов евро

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в скором времени перейдет в "Монтеррей". Об этом сообщает TUDN.



По информации источника, 26-летний футболист станет игроком мексиканского клуба завтра, 17 января. "Монтеррей" заплатит за трансфер хавбека около 7 миллионов евро.



В "Зените" футболист играет с 2017 года. В петербургский клуб он перешел из "Атлетико" за 8 миллионов евро. В этом сезоне он провел лишь 4 матча в РПЛ.



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