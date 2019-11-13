Монтоливо решил завершить карьеру

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Монтоливо решил завершить карьеру

Известный итальянский полузащитник Риккардо Монтоливо объявил о завершении футбольной карьеры.

"Я закончил играть. Продолжу жить в Милане с семьей, но пока не знаю, чем буду заниматься. Я должен подумать об этом. Можно сказать, что "Милан" заставил меня закончить. Мне даже не дали шанса попрощаться с болельщиками после семи лет в клубе. В современном футболе каждый думает только о себе. Солидарность, поддержка команды - это всё вещи из прошлого", - цитирует 34-летнего хавбека Football Italia.

Помимо "Милана" Монтоливо выступал в течение карьеры за "Аталанту" и "Фиорентину". В последний раз он выходил на поле летом 2018 года.

За сборную Италии игрок провёл 66 матчей и забил 2 гола.

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