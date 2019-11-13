Монтоливо решил завершить карьеру
Известный итальянский полузащитник Риккардо Монтоливо объявил о завершении футбольной карьеры.
"Я закончил играть. Продолжу жить в Милане с семьей, но пока не знаю, чем буду заниматься. Я должен подумать об этом. Можно сказать, что "Милан" заставил меня закончить. Мне даже не дали шанса попрощаться с болельщиками после семи лет в клубе. В современном футболе каждый думает только о себе. Солидарность, поддержка команды - это всё вещи из прошлого", - цитирует 34-летнего хавбека Football Italia.
Помимо "Милана" Монтоливо выступал в течение карьеры за "Аталанту" и "Фиорентину". В последний раз он выходил на поле летом 2018 года.
За сборную Италии игрок провёл 66 матчей и забил 2 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7