Монтойя останется в "Валенсии"

Теги валенсиямартин монтойяспартак москва

Монтойя останется в "Валенсии"

Хуан де Диос Карраско, агент защитника "Валенсии" Мартина Монтойи, прокомментировал трансферные слухи вокруг своего клиента.

"Монтойя останется в "Валенсии". У него ещё три года действует контракт с клубом, он счастлив здесь и не собирается никуда уезжать. Интерес со стороны "Спартака", как и со стороны других клубов, был, но никаких переговоров о переходе мы не вели и не ведём" - сказал агент.

В минувшем сезоне 26-летний Монтойя сыграл за "Валенсию" 31 матч, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Валенсия" подтвердила переход Энцо Переса в "Ривер Плейт". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов