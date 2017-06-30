Хуан де Диос Карраско, агент защитника "Валенсии" Мартина Монтойи, прокомментировал трансферные слухи вокруг своего клиента.

"Монтойя останется в "Валенсии". У него ещё три года действует контракт с клубом, он счастлив здесь и не собирается никуда уезжать. Интерес со стороны "Спартака", как и со стороны других клубов, был, но никаких переговоров о переходе мы не вели и не ведём" - сказал агент.

В минувшем сезоне 26-летний Монтойя сыграл за "Валенсию" 31 матч, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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