Мор может перейти в "Рому"
"Рома" проявляет интерес к турецкому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Эмре Мору, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, римский клуб намерен арендовать футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа. Также игроком интересуются "Зенит" и "Фиорентина".
Ранее 20-летний Мор мог перейти в "Интер", но миланцы в последний момент отказались от трансфера.
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|О
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|34
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|Боруссия Дортмунд
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|Кельн
|34
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|Герта
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|49
|7
|Фрайбург
|34
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|34
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