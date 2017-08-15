Мор может перейти в "Рому"

"Рома" проявляет интерес к турецкому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Эмре Мору, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб намерен арендовать футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа. Также игроком интересуются "Зенит" и "Фиорентина".

Ранее 20-летний Мор мог перейти в "Интер", но миланцы в последний момент отказались от трансфера.

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