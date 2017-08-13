Мор не перейдет в "Интер"

"Интер" отказался от покупки турецкого полузащитника дортмундской "Боруссии" Эмре Мора, сообщает Corriere dello sport.

По сведениям издания, руководство миланского клуба приняло решение не совершать этот трансфер, хотя ранее оно было практически согласовано.

Теперь "Интер" переключился на вариант с покупкой 21-летнего чешского нападающего "Сампдории" Патрика Шика.

Не пропустите: Спаллетти: "Перишич хочет остаться в "Интере". | http://soccernews.ru