Мор стал игроком "Сельты"

"Сельта" объявила о переходе турецкого полузащитника дортмундской "Боруссии" Эмре Мора, сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб заплатил за футболиста 13 миллионов евро. Этот трансфер стал рекордным в истории "кельтов". Хавбек успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом до лета 2022 года.

20-летний Мор выступал за "Боруссию" с 2016 года, провел за клуб 19 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Нордшелланд". За сборную Турции сыграл 12 матчей и забил 1 гол. Обладатель Кубка Германии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Не пропустите: "Монако" может подписать вингера "Барселоны". | http://soccernews.ru