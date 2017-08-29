Мор стал игроком "Сельты"

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Мор стал игроком "Сельты"

"Сельта" объявила о переходе турецкого полузащитника дортмундской "Боруссии" Эмре Мора, сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб заплатил за футболиста 13 миллионов евро. Этот трансфер стал рекордным в истории "кельтов". Хавбек успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом до лета 2022 года.

20-летний Мор выступал за "Боруссию" с 2016 года, провел за клуб 19 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Нордшелланд". За сборную Турции сыграл 12 матчей и забил 1 гол. Обладатель Кубка Германии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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