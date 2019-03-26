Мораес - о дебюте в сборной Украины: "Спасибо всем болельщикам, кто меня принял с радостью"
Бразильский нападающий "Шахтёра" и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, что думает о своем первом матче в национальной команде.
Футболист провел на поле 90 минут в матче с Португалией и Люксимбургом.
"Никто не говорил, что будет легко, в моей жизни победы всегда сталкиваются с препятствиями.Спасибо всем болельщикам, кто меня принял с радостью. Мы вместе! Слава Украине", - написал футболист в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины нарушила правила ФИФА при натурализации Мораеса, однако потом информацию опровергли.
В нынешнем сезоне игрок отметился 16 голами и 7 ассистами в 21 матче за "Шахтер".
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