Мораес опроверг информацию о неправильно оформленном гражданстве Украины
Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес не сомневается, что его украинское гражданство оформлено в соответствии с правилами.
"Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины", – приводят слова Мораеса российские СМИ.
Ранее сообщалось, что Украине грозят технические поражения из-за Мораеса в матчах квалификации чемпионата Европы-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).
Напомним, что 31-летний Мораес получил украинский паспорт 18 марта, за несколько дней до старта отбора Евро-2020.
Не пропустите: Португалия также пожаловалась на Украину в УЕФА по делу Мораеса. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|22
|57
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|22
|50
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|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
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|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
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|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
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|Арсенал Киев
|22
|12