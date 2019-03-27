Мораес опроверг информацию о неправильно оформленном гражданстве Украины



Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес не сомневается, что его украинское гражданство оформлено в соответствии с правилами.

"Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины", – приводят слова Мораеса российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Украине грозят технические поражения из-за Мораеса в матчах квалификации чемпионата Европы-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).

Напомним, что 31-летний Мораес получил украинский паспорт 18 марта, за несколько дней до старта отбора Евро-2020.

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