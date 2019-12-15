Мораес подписал с новый контракт с "Шахтером"

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес подписал с клубом новый контракт. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



По данным источника, контракт 32-летнего игрока с клубом рассчитан до 2021 года.



Мораес перешел в "Шахтер" из киевского "Динамо" летом 2018 года. За это время он провел в клубе 63 матча, отметившись 43 голами.



В марте 2019 года футболист получил украинское гражданство и начал выступать в составе национальной команды Украины.

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