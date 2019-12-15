Мораес подписал с новый контракт с "Шахтером"
Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес подписал с клубом новый контракт. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
По данным источника, контракт 32-летнего игрока с клубом рассчитан до 2021 года.
Мораес перешел в "Шахтер" из киевского "Динамо" летом 2018 года. За это время он провел в клубе 63 матча, отметившись 43 голами.
В марте 2019 года футболист получил украинское гражданство и начал выступать в составе национальной команды Украины.
А еще: "Шахтер" завершил год победой над "Зарей"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|50
|2
|Заря Луганск
|18
|34
|3
|Десна Чернигов
|17
|33
|4
|Динамо Киев
|17
|33
|5
|Александрия
|17
|30
|6
|Мариуполь
|18
|22
|7
|Колос Ковалёвка
|18
|20
|8
|Dnipro-1
|17
|18
|9
|Олимпик Донецк
|18
|18
|10
|Львов
|18
|15
|11
|Карпаты Львов
|17
|11
|12
|Ворскла
|17
|11