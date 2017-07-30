Мораес покинет киевское "Динамо"

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Мораес покинет киевское "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораес этим летом сменит клубную прописку, сообщают украинские СМИ.

30-летний бразилец не входит в планы главного тренера столичной команды Александра Хацкевича, который намерен сделать ставку на тройку нападающих - Дьёмерси Мбокани, Артём Беседин и Артём Кравец.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Мораес провёл на правах аренды в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сыграл три матча, результативными действиями не отличался.

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