Мораес покинет киевское "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораес этим летом сменит клубную прописку, сообщают украинские СМИ.

30-летний бразилец не входит в планы главного тренера столичной команды Александра Хацкевича, который намерен сделать ставку на тройку нападающих - Дьёмерси Мбокани, Артём Беседин и Артём Кравец.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Мораес провёл на правах аренды в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сыграл три матча, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Хачериди хочет попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. | http://soccernews.ru