Мораес покинул "Шахтер" и перебрался в Бразилию
Фото: инстаграм Жуниора Мораеса\Автор неизвестен
Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес перешел в "Коринтианс", сообщается на официальном сайте бразильского клуба.
Футболист расторг контракт с украинским клубом и достался бразильцам бесплатно. Стороны заключили контракт до конца 2023 года.
34-летний Мораес выступал за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 106 матчей во всех турнирах, забил 61 гол и отдал 25 результативных передач. Ранее играл за "Сантос", "Понте Прету", "Санто-Андре", "Глорию", "Металлург" (Донецк), ЦСКА (София), вновь "Металлург", "Динамо" (Киев) и "Тяньцзинь". За сборную Украины сыграл 11 матчей и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13