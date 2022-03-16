Мораес покинул "Шахтер" и перебрался в Бразилию

Теги шахтер донецкжуниор мораескоринтианс

Мораес покинул "Шахтер" и перебрался в Бразилию

Фото: инстаграм Жуниора Мораеса\Автор неизвестен
Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес перешел в "Коринтианс", сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

Футболист расторг контракт с украинским клубом и достался бразильцам бесплатно. Стороны заключили контракт до конца 2023 года.

34-летний Мораес выступал за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 106 матчей во всех турнирах, забил 61 гол и отдал 25 результативных передач. Ранее играл за "Сантос", "Понте Прету", "Санто-Андре", "Глорию", "Металлург" (Донецк), ЦСКА (София), вновь "Металлург", "Динамо" (Киев) и "Тяньцзинь". За сборную Украины сыграл 11 матчей и забил один гол.

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