Мората: "Аспиликуэта помог мне во всем в "Челси"



Нападающий "Челси" Альваро Мората заявил, что адаптироваться в лондонском клубе ему помог защитник Сесар Аспиликуэта.

"Когда у тебя, как в нашем случае, хорошие отношения за пределами тренировочного поля и вне футбола, это очень помогает. Мне нравится ходить на обед, на ужин или шутить с Аспи. Он очень хороший человек. Аспи сделал мою жизнь здесь проще и помог во всем: с машинами, с жильем, во всем. У нас очень хорошие отношения, потому что я всегда доверяю Аспи, а он доверяет мне.

Матчи на Рождество и в Новый год - нечто невероятное, и если бы, когда я был маленьким, матчи проводились в Рождество, мне это понравилось бы. Это здорово для детей, и я очень надеюсь забить много голов для них на Рождество и помочь "Челси" в АПЛ. Думаю, это фантастическая возможность для всей семьи, чтобы вместе посетить матч на "Стэмфорд Бридж". Вероятно, в этом году моя семья – родители и братья – приедет сюда, и мы проведем время вместе", - приводит слова Мораты официальный сайт клуба.

В этом сезоне 25-летний Мората провел за "Челси" 22 матча во всех турнирах и забил 10 голов.

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