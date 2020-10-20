Мората - автор первого гола в Лиге чемпионов-2020/21

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Динамо" Киев - "Ювентус" забит первый гол.

Точным ударом отметился форвард туринцев Альваро Мората. Таким образом футболист стал автором первого гола Лиги Чемпионов в сезоне-2020/21.

В турнире Мората провел 59 матчей, отметившись 18 голами.

Отметим, что испанец вернулся в "Ювентус" чуть меньше месяца назад.

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