Мората близок к тому, чтобы остаться в "Реале"

Форвард мадридского "Реала" Альваро Мората близок к тому, чтобы остаться на следующий сезон в своем клубе.

Как информирует испанская пресса, трансфер Ромелу Лукаку в "Манчестер Юнайтед" и возможное приобретение лондонским "Челси" Пьера-Эмерика Обамеянга практически сводят к нулю шансы 24-летнего нападающего покинуть королевский клуб, так как больше ни один из клубов не проявляет в футболисте реальную заинтересованность.

Напомним, Модрич прокомментировал вероятный уход Мораты из "Реала". | soccernews.ru