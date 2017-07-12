Мората близок к тому, чтобы остаться в "Реале"

Теги реал мадридманчестер юнайтедчелсиальваро мората

Мората близок к тому, чтобы остаться в "Реале"Форвард мадридского "Реала" Альваро Мората близок к тому, чтобы остаться на следующий сезон в своем клубе.

Как информирует испанская пресса, трансфер Ромелу Лукаку в "Манчестер Юнайтед" и возможное приобретение лондонским "Челси" Пьера-Эмерика Обамеянга практически сводят к нулю шансы 24-летнего нападающего покинуть королевский клуб, так как больше ни один из клубов не проявляет в футболисте реальную заинтересованность.

Напомним, Модрич прокомментировал вероятный уход Мораты из "Реала". | soccernews.ru

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