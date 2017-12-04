Мората: "Если бы думал только о деньгах, то мог бы остаться в "Реале"

Форвард "Челси" Альваро Мората поделился мнением о проблемах в атаке своей бывшей команды мадридского "Реала".

"Не знаю, скучают ли по мне в "Реале". Хотелось бы, чтобы так не считали - это значило бы, что у "Реала" всё складывается хорошо. В прошлом году я играл не так часто. В "Челси" у меня есть возможность появляться на поле в каждой игре. Если ты хорошо тренируешься, то выходишь на поле. Если бы думал только о деньгах или о большом городе, то мог бы остаться дома, там у меня было всё" - приводит слова Мораты AS.

Напомним, что испанского нападающего может попытаться купить ПСЖ. | http://soccernews.ru