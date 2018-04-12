Мората грозится покинуть "Челси"

Форвард "Челси" Альваро Мората грозится покинуть лондонский клуб ближайшим летом, сообщает британская пресса со ссылкой на Cadena Cope.

По информации источника, 25-летний испанец остался крайне недоволен интересом "синих" к нападающему "Баварии" Роберту Левандовски, который в случае перехода станет его прямым конкурентом за место в составе.

В связи с этим, Мората не исключает смену клубной прописки, если польский бомбардир продолжит карьеру в "Челси".

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