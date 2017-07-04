Мората хочет подписать контракт с "Манчестер Юнайтед" уже на этой неделе, чтобы не возвращаться в "Реал"
Форвард мадридского "Реала" Альваро Мората выразил желание поскорее сменить команду, информирует испанская пресса.
Сообщается, что 24-летний нападающий уже сообщил своему агенту Хуанме Лопесу, чтобы тот посодействовал его скорейшему переходу в "Манчестер Юнайтед". Причиной такой спешки футболист назвал нежелание возвращаться в королевский клуб и начинать с ним предсезонную подготовку, которая начнется на следующей неделе.
Напомним, "Реал" также заинтересован в скорой продаже Мораты. | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|38
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|38
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|Манчестер Юнайтед
|38
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|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
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|9
|Борнмут
|38
|46
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|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
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|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
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|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
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