Мората хочет подписать контракт с "Манчестер Юнайтед" уже на этой неделе, чтобы не возвращаться в "Реал"

Форвард мадридского "Реала" Альваро Мората выразил желание поскорее сменить команду, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний нападающий уже сообщил своему агенту Хуанме Лопесу, чтобы тот посодействовал его скорейшему переходу в "Манчестер Юнайтед". Причиной такой спешки футболист назвал нежелание возвращаться в королевский клуб и начинать с ним предсезонную подготовку, которая начнется на следующей неделе.

Напомним, "Реал" также заинтересован в скорой продаже Мораты. | soccernews.ru