Мората хочет уйти из "Ювентуса" как можно скорее. Игрока хочет "Барселона"
Фото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен
Испанский нападающий "Ювентуса" Альваро Мората сказал туринскому клубу о том, что намерен покинуть команду уже в январское трансферное окно, сообщает журналист Гуидо Толомеи.
Ранее сообщалось, что "бьянконери" не планируют выкупать Морату у "Атлетико" за 35 миллионов евро. Аренда испанца рассчитана до конца нынешнего сезона.
Также сообщается, что главный тренер "Барселоны" Хави хочет видеть Морату в своей команде.
В нынешнем сезоне испанец сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал три результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14