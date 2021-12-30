Мората хочет уйти из "Ювентуса" как можно скорее. Игрока хочет "Барселона"

Фото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен

Испанский нападающий "Ювентуса" Альваро Мората сказал туринскому клубу о том, что намерен покинуть команду уже в январское трансферное окно, сообщает журналист Гуидо Толомеи.

Ранее сообщалось, что "бьянконери" не планируют выкупать Морату у "Атлетико" за 35 миллионов евро. Аренда испанца рассчитана до конца нынешнего сезона.

Также сообщается, что главный тренер "Барселоны" Хави хочет видеть Морату в своей команде.

В нынешнем сезоне испанец сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал три результативные передачи.

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