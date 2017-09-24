Мората: "Иногда мяч не залетает в ворота, а вчера у нас было два момента, и они завершились двумя голами"

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Мората: "Иногда мяч не залетает в ворота, а вчера у нас было два момента, и они завершились двумя голами"

Нападающий "Челси" Альваро Мората подвел итоги матча против "Сток Сити" (4:0).

"Это футбол. Иногда мяч не залетает в ворота, например, как в игре против "Арсенала", а вчера у нас было два момента, и они завершились двумя голами. Мы показали всей АПЛ, что "Челси" борется за титул, и мы хотим стать чемпионами.

Самое важное, что мы победили. На этой арене тяжело играть, но мы победили, и теперь мы можем думать о Лиге Чемпионов" - приводит слова Мораты сайт клуба.

Смотрите также обзор матча "Сток" - "Челси". | http://soccernews.ru

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