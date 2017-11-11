Мората: "Иско невозможно остановить, когда он чувствует свою важность"

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Мората: "Иско невозможно остановить, когда он чувствует свою важность"

Форвард "Челси" Альваро Мората поделился мнением о свое партнере по сборной Испании Иско.

"Я бы взял Иско в "Челси" сейчас, по возвращении из сборной Испании. Но сейчас он играет одну из самых важных ролей в Мадриде. В сборной он также играет ключевую роль. Его невозможно остановить, когда он чувствует свою важность. Весь мир видит это с тех пор, как он стал лидером в Мадриде.

Он самый важный футболист "Реала" и сборной, он меняет игру, делает результат. Он танцует с мячом. Кроме того, Иско мой друг" - приводит слова Мораты Cadena Ser.

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