Мората: "Искренне верю, что Гризманн останется в "Атлетико"

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Мората: "Искренне верю, что Гризманн останется в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората высказался о будущем Антуана Гризманна в мадридском клубе.

СМИ утверждают, что француз задумался о смене команды грядущим летом из-за неудачного выступления "матрасников" в текущем сезоне.

"Гризманн останется в "Атлетико". Он счастлив здесь, он является звездой. Клуб и болельщики любят его. Я искренне верю, что он останется. "Атлетико" - его дом", - приводит слова Мораты Sport.es.

Интерес к Гризманну проявляют "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Мората выступает за "Атлетико" на правах аренды. Его трансфер принадлежит "Челси".

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Комментарии

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петушалду
петушалду

Останется, ведь только в Атлетико он может ходить пешком, возомнив себя Месси)))

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