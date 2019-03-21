Мората: "Искренне верю, что Гризманн останется в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората высказался о будущем Антуана Гризманна в мадридском клубе.

СМИ утверждают, что француз задумался о смене команды грядущим летом из-за неудачного выступления "матрасников" в текущем сезоне.

"Гризманн останется в "Атлетико". Он счастлив здесь, он является звездой. Клуб и болельщики любят его. Я искренне верю, что он останется. "Атлетико" - его дом", - приводит слова Мораты Sport.es.

Интерес к Гризманну проявляют "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Мората выступает за "Атлетико" на правах аренды. Его трансфер принадлежит "Челси".

Не пропустите: Экс-игрок "Реала" сравнил себя с Иисусом. | http://soccernews.ru