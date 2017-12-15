Мората: "Когда я перешел в "Челси", то попросил видео с игрой Дрогба"



Нападающий "Челси" Альваро Мората заявил, что он пытается подражать бывшему форварду лондонского клуба Дидье Дрогба.

"Когда я перешел в "Челси", то попросил видео с игрой Дрогба. Я включал эти записи дома, чтобы научиться на его примере.

В семь или восемь лет у меня появился трамплин. Отец тогда говорил мне, чтобы я играл головой. Я прыгал на трамплине, а он подбрасывал мне мяч. Я уверен, что это помогло мне в игре на "втором этаже", - приводит слова Мораты Goal.com.

В этом сезоне 25-летний Мората провел за "Челси" 22 матча и забил 10 голов.

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