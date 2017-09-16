Мората: "Летом было много предложений не только из Англии"

Нападающий "Челси" Альваро Мората признал, что летом им активно интересовался "Манчестер Юнайтед".

"Да, у меня было предложение от "Манчестер Юнайтед". Вообще у меня было много предложений и из других лиг. Это была хорошая ситуация, я мог выбирать. Самый важный и лучший разговор у меня был с Конте, он хотел, чтобы я перебрался в Лондон", - отметил он.

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