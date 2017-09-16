Мората: "Летом было много предложений не только из Англии"

Теги челсиальваро мората

Мората: "Летом было много предложений не только из Англии"Нападающий "Челси" Альваро Мората признал, что летом им активно интересовался "Манчестер Юнайтед".

"Да, у меня было предложение от "Манчестер Юнайтед". Вообще у меня было много предложений и из других лиг. Это была хорошая ситуация, я мог выбирать. Самый важный и лучший разговор у меня был с Конте, он хотел, чтобы я перебрался в Лондон", - отметил он.

Читайте: Мората: "Нужно быть в хорошей форме, чтобы играть в АПЛ" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Не попасть бы под парижский каток: ПСЖ дома принимает "Лион"

Не попасть бы под парижский каток: ПСЖ дома принимает "Лион"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 5 13
2 Манчестер Юнайтед 4 10
3 Челси 4 9
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
8 Ливерпуль 5 8
9 Саутгемптон 5 8
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Уотфорд 5 8
12 Арсенал Лондон 4 6
13 Сток Сити 5 5
14 Суонси Сити 5 5
15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Эвертон 4 4
18 Вест Хэм Юнайтед 5 4
19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов